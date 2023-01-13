كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن توفر وظائف مراقبين (رجال / نساء) للعمل في 19 مدينة بمختلف مناطق المملكة، مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط.

وأوضحت الهيئة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة

وأفادت بأن مكان العمل: المدينة المنورة، شرورة، العلا، المهد، نجران، جازان، الرياض، رفحاء، جدة، الطائف، مكة المكرمة، شقراء، الدمام، الخرمة، تثليث، تربة، دمه، القريات، تيماء، الخفجي، رنية، وأخرى.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم على وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب، متاح الآن عبر موقعها الرسمي.