يجري جواو منديز نجل رونالدينيو مهاجم البرازيل وبرشلونة السابق اختبارات مع فريق برشلونة للشباب.

وأنهى اللاعب البالغ من العمر 17 عاما عقده مع نادي كروزيرو البرازيلي، وقد ينضم إلى أكاديمية برشلونة للشباب في خطوة يشرف عليها شخصيا رئيس النادي جوان لابورتا.

الجدير بالذكر أن رونالدينيو، الذي يعمل الآن سفيرا للنادي، قضى خمس سنوات في كامب نو كلاعب من 2003 إلى 2008.

وشارك في 200 مباراة مع برشلونة وسجل حوالي 100 هدف كما قاد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني. وكان ضمن المنتخب البرازيلي الفائز بكأس العالم 2002.