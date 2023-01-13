أكد مساعد المدير العام للشؤون التوجيهية في شؤون الحرمين ماجد المسعودي أن مشروع تاريخ التوجيه والفتوى في المسجد الحرام يعكس عناية المملكة بالتدريس والفتوى.

وقال المسعودي :” هذا المشروع ضخم جدا يعكس الصورة المشرقة للمملكة في العناية بالتدريس والفتوى في المسجد الحرام في العهد السعودي الزاهر”.

وأضاف ” دشن معالي الرئيس العام المشروع التطويري وهو إثراء تجربة تطويف الرحمن في المسجد الحرام وتتضمن الرصيد الروحي والديني والثقافي للمسجد الحرام لدى ضيوف الرحمن والتأكيد على جوهر رسالة الإسلام ويسر أحكامه واستثمار الأعداد الكبيرة من الحجاج والمعتمرين في نقل الصورة المشرقة للمملكة “.