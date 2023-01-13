أنقذ قط مالكته من الموت بعد عثوره على مكان تسرب الغاز في منزلها بمدينة سوانسي البريطانية.

وكانت صاحبة المنزل قد دعت عامل صيانة أنابيب الغاز، بعد أن انتشرت رائحة الغاز في المنزل، وحاول العامل العثور على موقع التسرب لمنع حدوث انفجار في المنزل،فيما رأى القط يخدش أرض المنزل في إحدى الأماكن.

ووثق العامل في غرائز الحيوان، وعندما أزال الألواح الأرضية، وفحص أنبوب الغاز تحتها، وجد فيه ثقبا يتسرب منه الغاز، مؤكداً أنه إذا قامت صاحبة المنزل بتشغيل الأضواء في ذلك الوقت فقد كان البناء سينفجر لا محالة .