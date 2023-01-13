قال المدرب الإسباني راؤول كانيدا أنه أخبر صحيفة الماركا الإسبانية أن عبده عطيف هو أفضل لاعب دربه
وأضاف كانيدا:” أجريت أمس مقابلة مع صحيفة ماركا الإسبانية وقلت لهم إنني عملت كمدرب كرة قدم وأن أفضل لاعب دربته هو عبده عطيف”.
وتابع ” هذا ما قولته في إسبانيا، حتى أن الصحيفة كتبت اسم عبده عطيف كأفضل لاعب دربته أنا”.
المدرب الإسباني راؤول كانيدا لـ #في_المرمى: أخبرت صحيفة الماركا أن عبده عطيف هو أفضل لاعب دربته pic.twitter.com/WsLWr6heqa
— العربية – في المرمى (@FilMarma) January 13, 2023
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