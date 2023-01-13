قال المدرب الإسباني راؤول كانيدا أنه أخبر صحيفة الماركا الإسبانية أن عبده عطيف هو أفضل لاعب دربه

وأضاف كانيدا:” أجريت أمس مقابلة مع صحيفة ماركا الإسبانية وقلت لهم إنني عملت كمدرب كرة قدم وأن أفضل لاعب دربته هو عبده عطيف”.

وتابع ” هذا ما قولته في إسبانيا، حتى أن الصحيفة كتبت اسم عبده عطيف كأفضل لاعب دربته أنا”.