روت طالبة قصة معاناتها من فشل كلوي بعد إدمانها على مشروبات الطاقة والمسكنات الطبية.

وقالت الطالبة :” كنت من مستخدمي المسكنات بشكل يومي لإخفاء ألم الخاصرة نتيجة تناولي مشروبات الطاقة لفترة الامتحانات المدرسية بما تسببت لي تلك المشروبات بالألم والمغص الكلوي الحاد مع الاستفراغ وضيق في النفس وتجمع السوائل في الرئة واحتباسها في الجسم”.

وأضافت ” كنت استخدم المسكنات بدون وصفة طبية وقد يكون البعض منها منتهي الصلاحية وكنت استخدمها بشكل يومي دون مراعاة فارق الوقت لتناوله فأصبحت جزء من يومياتي “.

وتابعت” وبدون سابق إنذار قدر الله إصابتي بفشل كلوي حاد وأمراض أخرى كتهيج في بطانة المعدة وغيرها، لذلك أدعو الجميع إلى تقنين استخدام المسكنات إلا في حالة الضرورة القصوى وبإرشاد الطبيب “.