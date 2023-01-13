أفادت شرطة المجر في بيان لها اليوم (الجمعة)، بأن مسلحا بسكين أصاب 3 رجال شرطة بالعاصمة بودابست في وقت متأخر من أمس (الخميس)، وأن أحد رجال الشرطة المصابين لقى مصرعه في وقت لاحق بعد نقله للمستشفى.

وقالت الشرطة في البيان :” أن المشتبه به كان يحاول اقتحام شقة في مبنى سكني ببودابست عندما تم استدعاء الشرطة، وعندما حاول رجال الشرطة الثلاثة اعتقاله، طعنهم الرجل بسكين وحاول الهرب إلى الشارع حيث أطلق شرطي رابع النار على قدمه.”

والجدير بالذكر أن الشرطة حددت هوية منفذ الهجوم في بودابست واعتقلته.