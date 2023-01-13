أفادت قنصلية المملكة لدى هونج كونج و مكاو بأن السلطات هناك أصدرت تعديلات جديدة حول دخول الزائرين إلى أراضيها.

وقالت القنصلية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع” تويتر”، أنها تود التنويه للمواطنين الكرام حول إعلان منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عن تعديلات جديدة بشأن دخول الزائرين إلى أراضيها.”

وأضافت :” أنه تم إلغاء شرط إجراء اختبار (PCR) للمسافرين الوافدين، على أن يتم استبداله باختبار ذاتي سريع يجب إجراؤه لمدة خمسة أيام متتالية بعد الوصول.” وإلغاء متطلبات إظهار بيانات التطعيم ضد كوفيد ١٩، وإلغاء شروط العزل الصحي لمخالطي المصابين بكوفيد ١٩.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إجراء فحص كورونا السريع ( RAT) للزائر بدلا من فحص (PCR) وذلك خلال ٢٤ ساعة قبل موعد السفر إلى هونج كونج، إضافة إلى تعبئة نموذج وزارة الصحة، كما أنه يتعين على الجميع ارتداء قناع الوجه (الكمامة) في الأماكن العامة.