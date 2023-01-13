أحدث أحد الغطاسين في مصر حالة من الجدل بعد ادعاءه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صدور أصوات مريبة من موقع حطام السفينة “سالم إكسبريس”.

وقال الغطاس عبر منشور على فيسبوك :” أنه سمع خروج أصوات مريبة من موقع حطام السفينة، التي تعرضت للغرق منذ ما يقرب من 31 عاما، وتحديدا في 15 ديسمبر عام 1991 في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك والتي كانت في طريقها من المملكة إلى مصر، وعلى متنها عدد كبير من الحجاج المصريين.”

والجدير بالذكر أن ادعاءات صاحب المنشور، قوبلت بهجوم عنيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه العشرات بترويج الإشاعات بحثا عن التريند.