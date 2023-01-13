بدأ النجم البرتغالي جواو فيليكس مسيرته مع تشيلسي بشكل أساسي في مباراة فولهام، وظهر بشكل مميز، وأهدر الكثير من الفرص خلال أحداث الشوط الأول، ونال البطاقة الحمراء عند الدقيقة 58، بعد تدخله العنيف مع كيني تيتي.

وأتم جواو فيليكس صاحب الـ23 عامًا، مساء الأربعاء، انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وبات جواو فيليكس أول لاعب يحصل على البطاقة الحمراء من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي خلال مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي، وكذلك أول لاعب يُطرد في مباراته الأولى بالدوري ، منذ فيديريكو فازيو الذي حصل على بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي، في أكتوبر عام 2014.