أفادت مصادر صحفية بأن التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينغهام قد يكلف 280 مليون يورو.

وأوضحت المصادر ذاتها أن العملية ستبلغ قيمتها ما يقرب من 280 مليون يورو بين الانتقال والعمولات والراتب للاعب مقابل الحصول على عقد لمدة ستة مواسم، ما يعني متوسط ​​مصروف سنوي يقارب 46 مليون يورو.

وأشارت إلى أن بروسيا دورتموند سيحاول بيع اللاعب لمن يدفع أعلى سعر، طالما وافق اللاعب على ذلك ولا يطالب برحيله بسبب البند المتفق عليه البالغ 100 مليون يورو.

وقالت :” أن سعر بيلينغهام المبدئي هو 100 مليون يورو، والتي يمكن أن تزيد إلى 120 مع الإضافات، ويضاف إلى ذلك عمولة تبلغ حوالي 20 مليون يورو لوكلاء.”

وستكلف صفقة الانتقال حوالي 140 أو 150 مليون يورو، يضاف إليها راتب صافٍ يبلغ حوالي 12 مليون يورو، أي حوالي 24 إجماليًا لكل من المواسم الستة التي سيحاول فيها ريال مدريد، لتصل إلى 144 في المجموع.

والجدير بالذكر أن مجموع العملية التي سيتعين على فلورنتينو بيريز إتمامها حوالي 280 مليون يورو، مع نفقات أولية تبلغ حوالي 150.