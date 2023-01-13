أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها سيطرت بشكل كامل على مدينة سوليدار الواقعة شرقي أوكرانيا الليلة الماضية، وذلك عقب معارك شرسة.

وقالت وزارة الدفاع: “أن السيطرة على سوليدار خطوة حاسمة في عملياتنا الهجومية بأوكرانيا، حيث أنها ستسمح بعزل القوات الأوكرانية في باخموت.”

ويستمر تضارب المعلومات بشأن الوضع فيها، إذ تبرز روايتان في هذا الإطار؛ ففيما تصرّ قوات روسيا أنها سيطرت على البلدة، حيث قال وزير الدفاع الأوكراني :” إن الوضع صعب في البلدة صعب للغاية، لكنه تحت السيطرة.”

يُذكر أن أوكرانيا قالت في وقت سابق اليوم الجمعة إن قواتها لا تزال صامدة في سوليدار بعد ليلة “محمومة” من القتال فيما أصبح أحد أكثر ساحات القتال دموية في الحرب برمتها.