اكتشفت شركة “وينتر شال ديا” الألمانية، العاملة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز والبترول في مصر، حقل جديد للغاز في منطقة امتيازها بشرق دمنهور في دلتا النيل البرية.

ويُشار إلى أن حصص العمل في تلك المنطقة تتوزع ما بين الشركة الألمانية بنسبة (40%)، وباقي الحصة على شركات: “كيرون إنرجي”، وشركة “آي إن إيه”، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وسيتم تقييم الاكتشاف ليكون بمكانة خط ربط مع البنية التحتية القريبة في دسوق.

والجدير بالذكر أن شركة دسوق للبترول (دسوكو) ستقوم بتشغيل مشروع غاز دسوق؛ وهي الكيان المشترك القائم بالعمليات بين الشركة الألمانية وقطاع البترول المصري؛ متمثلاً في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)