دعا خطيب المسجد النبوي، الدكتور الشيخ عبدالله البعيجان، اليوم الجمعة، إلى تقوى الله في حقوق الناس، لافتًا أن التفريط بها من أعظم المصائب، وأثقال وتبعات وهموم وحسرات، ومنها تقوى الله في العلاقات بين الأهل والأقرباء وحفظ الأسرار الزوجية.

وتحدث “البعيجان ” عن أهمية حقوق الأهل والأقرباء ومنهم الآباء والأبناء والعلاقة الزوجية، مؤكدًا على ما أمر وأوصى به الله تعالى من المودة والرحمة، وأمر بحسن العشرة وتقديس العلاقة الزوجية.

وقال :” أن من أعظم الحقوق الزوجية حفظ الأسرار الزوجية لأنها أمانة وإفشاؤها غدر وخيانة لكونها أشد خصوصية من الأسرار الأخرى حتى في حال حدوث الفراق.”

وأضاف:” أن من مظاهر حسن العشرة بين الزوجين التقدير والاحترام ومراعاة المشاعر وجبر الخواطر. ”