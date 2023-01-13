كشفت مصادر اليوم الجمعة أن وزارة الرياضة تعتزم إغلاق ملعبي استاد الملك فهد الدولي بالرياض واستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالرياض بعد نهاية الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن ذلك القرار يأتي لإعادة تهيئة الملعبين لمواكبة الاستادات الحديثة في العالم ليكونا من بين الملاعب التي ستستضيف كأس آسيا 2027، حيث سيتم هدم ملعب الملز بالكامل واستثمار موقعه وسط الرياض وإعادة بنائه ليكون تحفة معمارية وذا طابع عصري وبلا مضمار

كما سيتم تهيئة ملعب رديف للتمارين بشكل مثالي، في حين أن استاد الملك فهد الدولي سيتم إعادة تأهيله و سيتم إزالة المضمار وزيادة عمق الملعب لتزيد عدد المدرجات بمقدار عشرين ألف مقعد

أوضحت المصادر أن نادي الهلال سيلعب الموسم المقبل على استاد نادي الشباب الذي سيكون جاهزاً لاستقبال المباريات بعد أعمال التطوير التي يشهدها هذه الأيام حيث يتسع لخمسة عشر ألف مشجع، لتكون مباريات الدوري الممتاز لأندية الرياض على استاد الشباب وملعب مرسول الخاص بنادي النصر