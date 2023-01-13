اختطف أشخاص شابا، وأقدموا على تجريده من ملابسه، وإلباسه قميص نوم نسائي، ثم جروه في الشوارع مع الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وجرحوه بأسلحة بيضاء، كما أصابوا شخصا آخر حاول الدفاع عنه بجروح خطيرة توفي على إثرها.

وكشفت تحريات الأمن أن المتهمين ارتكبوا تلك الجريمة لتأديب الشاب المختطف، لأنه تقدم لإحدى فتيات عائلتهم ورفضوه، ولكنه حاول التواصل معها مرة أخرى.

وفتحت النيابة المصرية تحقيقا في الجريمة المروعة بعد أن قام مجموعة تحمل أسلحة نارية وبيضاء وصلت إلى أحد المقاهي في قرية بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، بالإمساك بأحد الشباب الجالسين في المقهى وأوسعوه ضربا، وروعوا من حاول الدفاع عنه.

وأطلق المتهمون النار على شاب آخر حاول ملاحقتهم فأصابوه إصابات بالغة تم نقله على إثرها للمستشفى، فيما فر المتهمون بعد أن خطفوه ثم جردوه من ملابسه وألبسوه رداء نوم نسائيا وتجولوا به في الشوارع، وقاموا بتصوير الواقعة ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.