أبدت زوجة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، تياغو سيلفا عن حزنها واستيائها من لاعبي فريق زوجها بعد خسارتهم أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغردت على حسابها وكتبت :”إذا كان هناك تياغو سيلفا في الهجوم وواحد في خط الوسط، مع ما لدينا بالفعل في الدفاع..”، مع رمز تعبيري حزين يدل على البكاء.

وتابعت :” “أعتقد أن العودة أو البحث عن حلول عندما تتخذ موقفًا متسرعًا وخاطئًا تمامًا، ليس بالخطأ”.

يذكر أن تشيلسي خسر أمام فولهام بهدفين مقابل هدف، ليرتفع بذلك رصيد فولهام إلى 31 نقطة، بينما يتجمد رصيد تشيلسي عند 25 نقطة.