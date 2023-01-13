قرر محكمة “ميدواي” الجزئية في مدينة تشاتام البريطانية، وقف تنفيذ سجن سائق شاحنة،مدان جريمة اعتداء جسدي بحق سائق آخر.

وترجع تفاصيل القضية عندما كاد فابيان جريكو أن يصدم سائق شاحنة على طريق عام لكنه تفادى الحادث، إلا أن السائق الآخر تتبعه ونشب عن ذلك مشاجرة انتهت بضربه من قبل “جريكو” وتعرضه لإصابات في جسده.

وقضت المحكمة بدفع تعويض مالي للمعتدى عليه، بقيمة 1500 جنيه إسترليني، إضافة إلى دفع تكاليف قضائية للمحكمة قدرها 85 جنيها إسترلينيا، كما قررت وقف تنفيذ حكم السجن بحقه لكون اعترف بجريمته ولا توجد لديه إدانات سابقة، كما أن عملية الحماية للتعامل مع اكتظاظ السجون البريطانية، طلبت من المحاكم تجنب سجن المدانين بجرائم غير خطيرة بسبب اكتظاظ السجون، الذي تسبب باحتجاز السجناء في أقسام الشرطة.