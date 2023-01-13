تحدثت الغواصة تالين السليماني عن مشاعرها بداياتها في عالم السباحة حتى أصبحت أصغر غواصة سعودية تتجول في أعماق البحر.

وذكرت أنها بدأت الغوص قبل عام، حيث كانت بدايتها الفعلية في المسابح ولم تواجه أية مخاوف تذكر في البحر، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في قناة الإخبارية.

وأكدت أنها تشعر بالحماسة عندما تغوص في البحر بعكس ما يراود البعض من خوف عند السباحة أو الغوص.