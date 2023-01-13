تحدثت الغواصة تالين السليماني عن مشاعرها بداياتها في عالم السباحة حتى أصبحت أصغر غواصة سعودية تتجول في أعماق البحر.
وذكرت أنها بدأت الغوص قبل عام، حيث كانت بدايتها الفعلية في المسابح ولم تواجه أية مخاوف تذكر في البحر، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في قناة الإخبارية.
وأكدت أنها تشعر بالحماسة عندما تغوص في البحر بعكس ما يراود البعض من خوف عند السباحة أو الغوص.
فيديو | الغواصة تالين السليماني:
بدأت الغوص قبل عام وبدايتي الفعلية كانت في المسابح ولم أواجه أية مخاوف تذكر في البحر #الإخبارية#برنامج_120 pic.twitter.com/Wdq1Vb8atu
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 13, 2023
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