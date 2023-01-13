روت أخصائية الإرشاد المهني والنفسي لذوي الإعاقة، أروى المسيطير، قصتها في مجال العمل رغم الإعاقة التي منعتها من المشي بشكل طبيعي.

وقالت أروى في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة، أنها اقتحمت مجال الإرشاد المهني والنفسي لذوي الإعاقة لكنها شعرت أنها ظلمت نفسها بدخولها لهذا المجال إلا أن هذا الاعتقاد تدمر تماما بسبب موقف حدث لها في أول أسبوع تعمل فيه داخل المستشفى

وأوضحت أنها عندما أصيبت بإعاقة كانت تؤجل العديد من الأشياء للعام الذي يليه على أمل الشفاء، لكنها تقبلت الواقع وبدأت في تحدي إعاقتها، وأصبحت قيادة السيارة الشيء الذي يمنحها الحرية التي تحتاجها.

وحكت أروى موقف راسخ في ذهنها لا تنساه أبداً، حيث ذكرت أنها عندما دخلت على مريضة دخل طبيب فاعتقد أنها هي المريضة لكنها أوضحت له أنها ليست مريضة وإنما أحد الكوادر الجديدة المنضمة للعمل داخل المستشفى فرحب بها الطبيب، وعندما غادر الطبيب الغرفة سألتها المريضة عما إذا كانت ستصبح مثلها فردت عليها بأنها تقدر أن تكون مثلها بل وأحسن منها.

وأضافت أن هذا الموقف دمر معتقداتها ولم تعد تشعر بأنها نادمة أو ظلمت نفسها بالعمل في مجال الإرشاد المهني والنفسي لذوي الإعاقة، مضيفة أنها لن تستسلم ولن تخذل نفسها أو من يؤمن بها، وإنما ستواصل عملها ومهمتها في الحياة.