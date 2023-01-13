قال المحامي والمستشار القانوني، عبدالعزيز القليصي، إن النيابة العامة خصصت عددا من المحققين المختصين في جرائم الاحتيال المالي.

وأضاف أن هذا الأمر يعزز حفظ الحقوق للأفراد والمنشآت التجارية لتحقيق الأمن والسلامة المالية،وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

وأكد أن ذلك يرفع الكفاءة ضد جرائم الاحتيال المالي توسعها في ظل تطور التقنية.