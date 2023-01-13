قال المحامي والمستشار القانوني، عبدالعزيز القليصي، إن النيابة العامة خصصت عددا من المحققين المختصين في جرائم الاحتيال المالي.
وأضاف أن هذا الأمر يعزز حفظ الحقوق للأفراد والمنشآت التجارية لتحقيق الأمن والسلامة المالية،وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.
وأكد أن ذلك يرفع الكفاءة ضد جرائم الاحتيال المالي توسعها في ظل تطور التقنية.
فيديو | المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز القليصي: خصصت النيابة عددا من المحققين المختصين في جرائم الاحتيال المالي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/L0DaXuWfWU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 13, 2023
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