قال الكاتب الاقتصادي بندر الجعيد أن تحديد قواعد إنشاء الأسواق الحرة في المملكة يتواءم مع القرارات السابقة التي تخص قطاع السياحة والسفر والنقل.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن استحداث الأسواق الحرة وفق القواعد الخليجية يزيد من تحسين تجربة المسافرين فضلاً عن توفير منصة جديدة للترويج للمنتجات الوطنية ، كما يخلق فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة.

وتابع أن القرار بحد ذاته هو قرار تطويري لتحسين المناخ الاستثماري في المملكة ، ويتوافق مع القرارات السابقة التي تخص قطاع السياحة والسفر.