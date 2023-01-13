أعلن مدعي عام مانهاتن ألفين براغ في بيان يوم الجمعة، أن القضاء أصدر حكما على “منظمة ترامب” المملوكة لعائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال المدعي العام إن محكمة نيويورك حكمت على “منظمة ترامب” بدفع غرامة قصوى قدرها 1.6 مليون يورو لإدانتها بارتكاب مخالفات مالية وضريبية.

وجرت محاكمة مجموعة ترامب المرشح لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وتزوير بيانات محاسبة بهدف إخفاء مكافآت مالية تقاضاها بعض كبار الموظفين فيها عن مصلحة الضرائب.