قال استشاري طب الإدمان، أحمد الشهري، إن العديد من جرائم اعتداء التي ترد إليه تكون جرائم اعتداء كثيرة على آباء وأمهات بسبب تعاطي مادة الشبو .
وأضاف أن الفئة العمرية من 14-25 عاما هي الفئة الأكثر تعاطيا لمادة الشبو المخدرة، وأغلبهم ذكور، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة العربية.
وأكد أنه تم ملاحظة تعاطي مادة الشبو قبل نحو 3 سنوات تقريبا، وفي الغالب يسبق استخدامه تعاطي مواد مخدرة أخرى، مضيفا أن تأثيراته على خلايا الدماغ والسلوكيات النفسية والجسدية تكون أعنف وأشد مقارنة بالأنواع الأخرى من المخدرات.
#نشرة_الرابعة | استشاري طب الإدمان الدكتور أحمد الشهري: الفئة العمرية من 14-25 عاما هي الفئة الأكثر تعاطيا لمادة الشبو المخدرة @asa088 pic.twitter.com/OkD5Ay56CM
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 13, 2023
#نشرة_الرابعة | استشاري طب الإدمان الدكتور أحمد الشهري: تصلنا جرائم اعتداء كثيرة على آباء وأمهات بسبب تعاطي مادة الشبو @asa088 pic.twitter.com/3BCj66BIEy
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 13, 2023
#نشرة_الرابعة | استشاري طب الإدمان الدكتور أحمد الشهري: بدأنا نلحظ تعاطي مادة الشبو قبل نحو 3 سنوات تقريبا.. وفي الغالب يسبق استخدامه تعاطي مواد مخدرة أخرى @asa088 pic.twitter.com/WbD87wDr2H
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 13, 2023
لاحول ولا قوة إلا بالله