قال استشاري طب الإدمان، أحمد الشهري، إن العديد من جرائم اعتداء التي ترد إليه تكون جرائم اعتداء كثيرة على آباء وأمهات بسبب تعاطي مادة الشبو .

وأضاف أن الفئة العمرية من 14-25 عاما هي الفئة الأكثر تعاطيا لمادة الشبو المخدرة، وأغلبهم ذكور، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة العربية.

وأكد أنه تم ملاحظة تعاطي مادة الشبو قبل نحو 3 سنوات تقريبا، وفي الغالب يسبق استخدامه تعاطي مواد مخدرة أخرى، مضيفا أن تأثيراته على خلايا الدماغ والسلوكيات النفسية والجسدية تكون أعنف وأشد مقارنة بالأنواع الأخرى من المخدرات.

#نشرة_الرابعة | استشاري طب الإدمان الدكتور أحمد الشهري: الفئة العمرية من 14-25 عاما هي الفئة الأكثر تعاطيا لمادة الشبو المخدرة @asa088 pic.twitter.com/OkD5Ay56CM — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 13, 2023

#نشرة_الرابعة | استشاري طب الإدمان الدكتور أحمد الشهري: تصلنا جرائم اعتداء كثيرة على آباء وأمهات بسبب تعاطي مادة الشبو @asa088 pic.twitter.com/3BCj66BIEy — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 13, 2023