قالت استشارية أول طب نفسي، فاطمة كعكي، إن وجود النباتات الطبيعية في المنزل له العديد من الفوائد منها رفع الثقة بالنفس.

وأضافت أن وجودها يوفر طاقة إيجابية ويخفف القلق والتوتر، ويساعد على الاسترخاء والطاقة الإيجابية، في حين يكون، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكدت أن عدة دراسات علمية أكدت أن النباتات الصناعية يكون لها آثار سلبية على النفس بعكس النباتات الطبيعية.