يستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإطلاق حملته للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، من منتجع “مار إيه لاغو”، وذلك في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وأوضحت مصادر إنه من المتوقع أن يزور ترامب عددًا من الولايات التي لم تجر تصويتًا مبكرًا، خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير، بحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية.

ومن المقرر أن يسافر الرئيس الأمريكي السابق إلى عدد من ولايات التصويت المبكر في الترشح للحزب الجمهوري، ولفتت إلى أنه لم يجر الانتهاء بعد من تحديد تلك الولايات.

وأضافت أن تلك الجولة ستكون فى الأسبوع الأخير من شهر يناير عندما يعلن عن فرق حملته على مستوى الولايات.