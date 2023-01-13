تأهل منتخب البحرين لملاقاة نظيره العماني في نصف نهائي كأس خليجي 25، اليوم الجمعة، بعد تعادله الإيجابي 1-1 مع الكويت في ختام مباريات دور المجموعات.

أحرز اللاعب مهدي الحميدان هدف البحرين في الدقيقة 26، قبل أن يدرك شبيب الخالدي التعادل للكويت، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع البحرين رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما رفعت الكويت رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، تعادل المنتخب الإماراتي مع المنتخب القطري، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب الميناء الأولمبي، في مدينة البصرة العراقية.

وأحرز هدف الإمارات اللاعب فابيو دي ليما في الدقيقة 77، وتعادل لقطر البديل تميم منصور في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة، رفعت قطر رصيدها إلى 4 نقاط، واحتلت المركز الثاني في المجموعة، لتواجه العراق في نصف النهائي.