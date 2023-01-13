أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تحديث ارشاداتها حول إرتداء الأقنعة وعلاجات ” كوفيد – 19″ والإدارة السريرية كجزء من عملية مستمرة لتطوير المباديء التوجيهية ، تتم من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين الذين ياخذون بعين الاعتبار أحدث الأدلة المتاحة وتطور الوضع الوبائي .

وأوصت المنظمة في بيان لها ، باستخدام الأقنعة بغض النظر عن الوضع الوبائي المحلي ، نظرًا إلى الانتشار الحالي ” لكوفيد – 19 ” على مستوي العالم ، خلال التواجد في مكان مزدحم أو مغلق أو ضعيف التهوية ، وكذلك عندما يكون الشخص معرضا لخطر الإصابة بالمرض الشديد ، مع الأخذ في الاعتبار مستويات الاستشفاء واكتظاظ المستشفيات .

كما أوصت بعزل من بدأت عليه ظهور أعراض الإصابة لدة عشرة أيام ، وخمسة أيام من العزل لمن تأكدت إصابتهم مخبريا مع غياب الأعراض ، حيث اثبتت الأدلة أن الأشخاص الذين لديهم أعراض الإصابة يكونون أقل عرضة لنقل الفيروس للآخرين مقارنة باولئك الذين تظهر عليهم الأعراض ، مشيرة غلى أنه يتعين على النساء الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل استخدام أي مضادات للفيروسات .

ويوجد حاليا 6 خيارات علاجية مثبتة ثلاثة منها تمنع دخول الأفراد المعرضين للخطر للمستشفي ، وثلاثة تنقذ حياة المصابين بالمرض الخطير .