ظهر مشجع هلالي في مقطع فيديو مع رئيس نادي بريس سان جيرمان ناصر الخليفي ويطلب منه انتقال ميسي للهلال.

وقال المشجع للخليفي : ودنا ياخوي تجيبون ميسي عندنا” ليرد الخليفي قائلاً : ” إن شاء الله “.

ويسعى نادي الهلال لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة، بالرغم من محاولات الفريق الباريسي لتجديد عقد اللاعب الذي سينتهي في الصيف المقبل.

وأفادت مصادر أن اللاعب سيحصل على راتب سنوي بقيمة 250 مليون دولار سنويا، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، الوافد الجديد لنادي النصر الذي يحصل في الموسم الواحد على 200 مليون دولار.