نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة بإمكانية هطول أمطار رعدية على مناطق الرياض والشرقية وعسير، حتى مساء يوم غد (السبت).

وأوضح المركز أن الحالة في منطقة الرياض تشمل العاصمة، والدرعية، وحريملاء، وضرما، ومرات، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وثادق، ورماح، وشقراء.، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر.

وأضاف أن الأمطار تشمل الخفجي، والنعيرية، وحفر الباطن، والجبيل، والدمام، والظهران، والقطيف، ورأس تنورة، والأحساء، وبقيق بالمنطقة الشرقية، مبينا أن الحالة تشمل في منطقة عسير كل من العرين، وبيشة، وتثليث وطريب، مضيفاً أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتمثل في نشاط الرياح السطحية وتدني مستوى الرؤية