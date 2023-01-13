كشف الاستشاري في الأمن الغذائي عبدالعزيز الياقوت أنه تم رصد زيادة في أسعار 500 منتج أساسي في المملكة بنسبة تجاوزت 28% مقارنة ببعض الدول المجاورة.

وتابع “الياقوت” خلال ظهوره في برنامج ياهلا أن أسعار بعض السلع التي تم إنتاجها في السعودية مرتفعة في أسواق المملكة رغم أنها تُباع بأسعار أرخص في دول مجاورة.

وقال : على سبيل المثال هناك ماركة ألبان أو بيض تجدها في السعودية لدينا من 23 إلى 24 ريال وتجدها في دولة قريبة بنفس المواصفات أقل بـ 30% وهنا نسأل التاجر”.

وناشد الياقوت الجهات المعنية بضبط الأسعار لأن الارتفاع الذي يحدث حاليا ارتفاع ممنهج رغم أن هناك زيادة في إنتاج المواد الغذائية من قبل وزارة البيئة.

استشاري في الأمن الغذائي: رصدنا زيادة في أسعار 500 منتج أساسي لدينا بنسبة تجاوزت 28% مقارنة ببعض الدول المجاورة @aalyaqoot@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/LCyhip4l3T — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 13, 2023