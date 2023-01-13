اكتشف باحثون في مجال أمن المعلومات ثغرة أمنية خطيرة في متصفح كروم والمتصفحات الأخرى المستندة إلى مشروع كروميوم “Chromium”.

وأكدوا أن هذه الثغرة تؤثر في نحو 2.5 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم، حيث تسمح للقراصنة بسرقة الملفات الحساسة للمستخدمين، ومن ذلك: محتويات محافظ العملات المشفرة، وبيانات اعتماد تسجيل الدخول.

وأضافوا أن الطريقة التي يتفاعل بها متصفح كروم والمتصفحات المستندة إلى مشروع متصفح الويب المفتوح المصدر كروميوم مع ما يُسمى بالروابط الرمزية في أنظمة الملفات، تعاني من خلل.

يذكر أن شركة جوجل أعلنت وقف دعم جوجل كروم على الحواسيب والأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز 7 أو أقل، من هذا النظام.