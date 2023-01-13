شهدت بريطانيا عام 1975 واحدة من أبشع الجرائم التي راحت ضحيتها مراهقة كانت في الـ15 من عمرها، إذ تعرضت للاغتصاب ثم القتل بطريقة مروعة ، لكن المشتبه فيه أفلت من العقاب، لعدم كفاية الأدلة.

والآن، وبعد مرور 48 عاما، تمكنت السلطات البريطانية من إيجاد الدليل القاطع بأن المشتبه فيه هو القاتل، وقضت محكمة في العاصمة البريطانية، الجمعة، بسجنه 25 عاما بعد إعادة محاكمته مجددا.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، أن محكمة “أولد بيلي” في لندن قضت بسجن دينيس ماكغروري مدى الحياة، مع قضاء 25 عاما على الأقل.

وجاء حكم المحكمة استنادا إلى فحص جديد للحمض النووي “دي أن إيه” توصل إلى دليل قاطع بأنه مُرتكب الجريمة.

وتعرضت المراهقة للاغتصاب والطعن في ظهرها وقلبها وعند الحجاب الحاجز، وفوق ذلك كله جلب القاتل الذي كان تحت تأثير الكحول حبلا حديديا ولفه حول رقبتها وراح يخنقها به.