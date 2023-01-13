قال استشاري طب الباطنة والجهاز الهضمي عبد الله الذيابي الأطعمة التي يسمح بتناولها قبل إجراء تحليل جرثومة المعدة.

وأوضح الذيابي، في تغريدة على “تويتر” إن تناول الثوم والخل والحبة السوداء قبل تحليل جرثومة المعدة لا يؤثر على دقة التحليل.

وأضاف الذيابي أن المضادات الحيوية وأدوية الحموضة تؤثر على دقة التحليل.

وأشار الاستشاري إلى أن تحليل الدم يعد غير دقيق في تشخيص ‎جرثومة المعدة لأن التحليل يبقى إيجابيًا لفترات طويلة بعد علاج الجرثومة أو تخلص الجسم منها بدون علاج.

ومن ناحية أخرى، قال إنه لا يوجد تحليل دم يفرق بين لحمية القولون الحميدة والسرطانية، والفرق بينهما يكون بالفحص المجهري.