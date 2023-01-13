اتجهت مدن صينية لعرض حوافز مالية لمن ينجب طفلا ثانيا وثالثا، وذلك في مواجهة انكماش التعداد السكاني.

وسمحت الصين في الوقت الحالي بسياسة إنجاب طفلين وثلاثة بعد سنوات من اعتماد سياسات تقصر الإنجاب على طفل واحد،.

ويبدو أن الصينيين اعتادوا على عدم الإنجاب؛ ما دفع مدينة صينية كبرى مثل شنغن لعرض مكافأة مالية تعادل حوالي 2800 دولار لتحفيز السكان على الإنجاب.

جاء ذلك بعد تحذير الخبراء من أن الصين تتجه نحو كارثة، حيث تشير التوقعات إلى تراجع تعداد السكان بحوالي مليار نسمة بحلول عام 2100.