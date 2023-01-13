أوضحت هيئة تقويم التعليم طريقة الاطلاع على نتيجة اختبار الرخصة المهنية، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة يوم غدٍ السبت.
وقالت الهيئة أن الطريقة على النحو التالي:
1- الدخول على الرابط هنا
2- النتائج
3- معلمين
4- بحث
5- ثم تظهر نتيجتك
يذكر أن اجتياز اختبار الرخص المهنية يعتبر أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزأين:
– الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين
– أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته، ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًّا في الهيئة للمعلمين 38 تخصّصًا.
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