أوضحت هيئة تقويم التعليم طريقة الاطلاع على نتيجة اختبار الرخصة المهنية، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة يوم غدٍ السبت.

وقالت الهيئة أن الطريقة على النحو التالي:

‏1- الدخول على الرابط هنا

‏2- النتائج

‏3- معلمين

‏4- بحث

‏5- ثم تظهر نتيجتك

يذكر أن اجتياز اختبار الرخص المهنية يعتبر أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزأين:

– الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين

– أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته، ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًّا في الهيئة للمعلمين 38 تخصّصًا.