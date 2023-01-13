أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن وصول ثمن تذكرة “فوق الخيال”، الخاصة بمباراة نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان، في موسم الرياض الحالي، إلى سعر 10 ملايين ريال .

وقال “آل الشيخ” عبر حسابه في تويتر : ” أعلى عرض للتذكرة الخيرية “فوق الخيال” عشره مليون ريال حتى الآن .. قدمه رجل الأعمال العقاري مِشرف الغامدي “.

وأشار “آل الشيخ” إلى أنه فور بيع التذكرة ستحصل منصة “إحسان” للعمل الخيري على قيمة التذكرة كاملة.

ومن المقرر أن ينتهي المزاد لشراء التذكرة في 17 يناير الجاري.