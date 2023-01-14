احتفلت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، بتخريج الدورة الـ 22 من مرحلة المستجدين الأولية؛ وذلك بحضور نائب قائد قوات الدفاع الجوي اللواء الركن محمد البلوي.

ونشرت وزارة الدفاع صور من موقع الاحتفال بينت تقديم خريجي الدورة عرضاً عسكرياً انتظمت فيه خطواتهم حاملين الأعلام، وإلقاء التحية على نائب قائد قوات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى تقديم عروض الموسيقى العسكرية.

يجدر الإشارة إلى أن قيادة الدفاع الجوي تتولى مسؤولية تنظيم وإعداد وبناء التشكيلات للوحدات الميدانية والتعليمية مثل مجموعات الدفاع الجوي، ومعهد قوات الدفاع الجوي، وقاعدة الصيانة والإسناد الفني، ومركز ومدرسة قوات الدفاع الجوي.