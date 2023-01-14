شاركت الفنانة العراقية شذى حسون جمهورها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار برشاقتها وجمالها الساحر.

وارتدت شذى جمبسوت ذا أكمام طويلة باللون الأسود اللامع، مما أبرز قوامها الممشوق وأنوثتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، لتخطف الأنظار بأنوثتها وجمالها.

وفي وقت سابق، طرحت شذى حسون والنجم فوديل ديو غنائى جديد بعنوان “مون آمور” والأغنية من كلمات سمير المجارى، وتوزيع رشيد محمد على.

وتم تصوير أغنية “مون آمور” في لبنان تحت إدارة المخرج زياد خورى، وجاءت الأغنية باللهجة المغربية، ومن ألحان فوديل.