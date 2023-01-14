كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طرح الدفعة الأولى من تذاكر الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

وأشار اتحاد القدم إلى خمس فئات لتذاكر لقاء الهلال والفيحاء التي تم طرحها إلكترونيا على موقع بيع التذاكر ticketmx.com تبدأ من 25 ريال، وتتراوح بقية الأسعار بين 40 ريالا و60 ريالا و800 ريالا و1750 ريال، بينما تذاكر الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر سيتم بيعها على 6 فئات «25 – 40 – 60 – 175 – 800 – و1750 ريال».

وينطلق كأس السوبر السعودي بمواجهة الهلال والفيحاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الـ26 من يناير الجاري، على أن يلتقي الاتحاد والنصر على ملعب الملك فهد الدولي.