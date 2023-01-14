تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:4٫07216 مقابل الريال الواحد 0٫24559
الدولار: 3٫75366 مقابل الريال الواحد 0٫26641
درهم إماراتي:1٫02195 مقابل الريال الواحد 0٫97852
ريال يمني:0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫68153
دينار أردني:5٫29213 مقابل الريال الواحد 0٫18896
دينار كويتي:12٫30346 مقابل الريال الواحد 0٫08128
دينار بحريني:9٫97644 مقابل الريال الواحد 0٫10024
الريال القطري:1٫03094 مقابل الريال الواحد 0٫96999
الدرهم المغربي:0٫37218 مقابل الريال الواحد 2٫68684
الجنيه المصري: 0٫12724 مقابل الريال الواحد 7٫85897
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