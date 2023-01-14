تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:4٫07216 مقابل الريال الواحد 0٫24559

الدولار: 3٫75366 مقابل الريال الواحد 0٫26641

درهم إماراتي:1٫02195 مقابل الريال الواحد 0٫97852

ريال يمني:0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫68153

دينار أردني:5٫29213 مقابل الريال الواحد 0٫18896

دينار كويتي:12٫30346 مقابل الريال الواحد 0٫08128

دينار بحريني:9٫97644 مقابل الريال الواحد 0٫10024

الريال القطري:1٫03094 مقابل الريال الواحد 0٫96999

الدرهم المغربي:0٫37218 مقابل الريال الواحد 2٫68684

الجنيه المصري: 0٫12724 مقابل الريال الواحد 7٫85897