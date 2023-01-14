يعد الطهي باستخدام الزيوت من أسرع أنواع الطهي اليومية؛ حيث تعمل على توفير الوقت للقيام بالأعمال المنزلية الأخرى، إلا أن اختيار نوع الزيت المستخدم يتحكم في مدى مأمونية الطعام ومناسبته للصحة العامة.

ووجد العلماء في جامعة جنوب كاليفورنيا أن الأفراد الذين يعانون من السمنة أو السكري، ويحصلون على أكثر من 20% من السعرات الحرارية اليومية من الوجبات المقلية، تظهر لديهممستويات عالية الارتفاع من الدهون على الكبد، مقارنة بالآخرين الذين يتناولون وجبات مقلية أقل أو لا يأكلون على الإطلاق.

وتعتبر أبرز الزيوت الصحية التي يُنصح باستخدامها لتحضير الوجبات: “زيت الزيتون البكر الممتاز”؛ حيث ربطته العديد من الدراسات بتحسين صحة القلب والوقاية من أمراض الأوعية الدموية، بينما “زيت الأفوكادو” يساعد على تحسين صحة العين.

ويساعد “زيت السمسم” في تقليل احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين، ويقي من تراكم الدهون والمواد الأخرى في جدران الشرايين التي تتسبب في تضييق الأوعية وزيادة ضغط الدم.

ويمنع “زيت القرطم” تجلط الدم، وتوسيع الأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وتحفيز القلب، ويقلل “زيت الفول السوداني” عوامل خطر معينة لأمراض القلب وخفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.