يعد النظام الغذائي غير الصحي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، بينما النظام الغذائي الصحي هو أحد أقوى الأسلحة التي يمكنك إضافتها إلى ترسانة الحماية الخاصة بك من الأمراض المختلفة.

ويجعل هذا الأنظمة الغذائية المليئة بالفاكهة الملونة والخضروات مكونا مهما لطول العمر، مع أربعة أنظمة غذائية فعالة بشكل خاص، فيما صنف الباحثون من جامعة هارفارد أربعة أنظمة غذائية عميمة الفائدة بناء على مدى فعاليتها في تقليل مخاطر الموت المبكر.

وتختلف الحميات الغذائية اختلافا طفيفا، فيما جميعا تؤكد أن تناول المزيد من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات هو المفتاح، وتم تطوير مؤشر الأكل الصحي من قبل حكومة الولايات المتحدة باعتباره المعيار الغذائي الرسمي للدولة، ويمكن أن يقلل من خطر الوفاة بنسبة 19% لأي سبب.

ويرجح هذا النظام الغذائي الأطعمة النباتية بينما يتجاهل تناول اللحوم الحمراء والمعالجة والسكر المضاف والدهون غير الصحية والكحول، فيما يعتمد بروتوكول الغذاء على درجة من صفر إلى 100، مع التركيز على عدد الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية التي يحصل عليها الشخص لكل 1000 سعرة حرارية يأكلها.

وتعتبر حمية البحر الأبيض المتوسط نموذجية لأنماط الحياة الصحية التقليدية للأشخاص الذين يعيشون حول البحر الأبيض المتوسط، هذا النظام الغذائي مليء بالخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات والفاصوليا والحبوب والأسماك، فيما كشفت النتائج أن الأشخاص الذين يلتزمون بهذا النوع من النظام الغذائي شهدوا انخفاضا في خطر الوفاة بنسبة 18%.