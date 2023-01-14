قال الإعلامي الرياضي فلاح المطرفي أن النصر سبق وطبق رفع سقف التذاكر، و حينما يخص الأمر الشباب بعض إعلام النصر أجج الموضوع.

وأضاف المطرفي” مباراة النصر والاتحاد في مرسول بارك ١٧٤ ريال الواجهة ، وجمهور الاتحاد ١٣٠ ريال. كما أن موضوع التذاكر ليس بجديد وإنما يحدث ذلك كل عام”.

وتابع ” إنما إعلام النصر أجج الموضوع هذه المرة حتى يأخذ مدرج النصر معه ويبتعدون عن المشاكل الكثيرة الموجودة داخل النادي ثم يرمونها على موضوع التذاكر وبالأخص على نادي الشباب “.