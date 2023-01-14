قال الإعلامي الرياضي فلاح المطرفي أن النصر سبق وطبق رفع سقف التذاكر، و حينما يخص الأمر الشباب بعض إعلام النصر أجج الموضوع.
وأضاف المطرفي” مباراة النصر والاتحاد في مرسول بارك ١٧٤ ريال الواجهة ، وجمهور الاتحاد ١٣٠ ريال. كما أن موضوع التذاكر ليس بجديد وإنما يحدث ذلك كل عام”.
وتابع ” إنما إعلام النصر أجج الموضوع هذه المرة حتى يأخذ مدرج النصر معه ويبتعدون عن المشاكل الكثيرة الموجودة داخل النادي ثم يرمونها على موضوع التذاكر وبالأخص على نادي الشباب “.
📞 فلاح المطرفي – إعلامي :#النصر سبق وطبق رفع سقف التذاكر .. وعندما الأمر يخص #الشباب بعض إعلام النصر يؤجج الموضوع؟!!
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@FN_147 pic.twitter.com/TwHw2c4yh3
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) January 13, 2023
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