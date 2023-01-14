أوضح الشيخ راشد المطوع حكم التيمم والغسل من الجنابة لمن لم يجد الماء قبل الصلاة، ثم وجدها بعد الصلاة.

وقال المطوع :” إذا وجد الماء بعدما أنهى الصلاة فإن صلاته صحيحة، وإنما الخلاف اذا وجد الماء حال الصلاة”.

وأضاف ” التيمم بديل الوضوء فإذا تعذر الماء يشرع التيمم، وعليه فإن صلاة المتيمم صحيحة سواء ان وجد الماء حال صلاته أو أثناء صلاته أو بعد صلاته ولا يشرع له إعادة الصلاة “.