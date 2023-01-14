كشفت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الدمام.

وذكرت مجموعة الراشد، أنّ المسميات الوظيفية الشاغرة هي: منسق موارد بشرية، منسق وسائل التواصل الاجتماعي، ممثل تسويق عبر الهاتف، منسق العمليات، فني سيارات (عدد 6 وظائف)، سكرتير مكتب (عدد وظيفتين).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ أمس الموافق 13 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 إبريل 2023م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة هنا