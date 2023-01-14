تعود أن تتخذ قرارتك بهدوء بدون انفعال سواء الغضب أو الفرح أو الحزن ،كلما كان الانفعال شديداً زادت احتمالية القرار الخاطئ مع أننا نميل لاتخاذ القرار عند الانفعال، لكن علينا كذلك من الحذر من القرارات الانفعالية لأنها تكون مبنية على العواطف فقط و بعيدة كل البعد عن المنطق.

نحتاج عند اتخاذ القرار إلى المنطق وإلى العاطفة معاً وليس العاطفة فقط ،وكذلك تجنب القرارات المنطقية البحتة لأنها في كثير من الأحيان تكون قرارات قاسية خالية من العاطفة.

كم من المرات اتخذنا قرارات ثم ندمنا عليها حتى نتجنب الندم على القرارات ، عليك أن تتريث في تنفيذ القرار حتى بعد أن تتخذ القرار.

لا داعي للتسرع في تنفيذ القرار حتى لا تتعرض للندم.

عود نفسك أن تتخذ القرار الصحيح خذ وقتك في اتخاذ القرار.

عندما تتخذ قرارتك احترمها لأنك قضيت وقت و جهد في اتخاذها.

وسوف تحتاج إلى وقت حتى تنفذها باتقان.

مهما كنت تعتقد أن قرارك جيد اعطي نفسك وقتاً لتفكر به أكثر.

في كثير من الاحيان سوف تقوم بتغير رأيك عندما تعطي نفسك وقت للتفكير أكثر.

تذكر دائما : أن القرارات النابعة من الذات هي قرارات تدفعنا للإلتزام بها بشكل اقوى.