أكد المستشار التقني لمشروع مسام فايز الحربي أن الألغام عائق أمام جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن وتعرض حياة الناس للخطر.

وقال الحربي :” لضمان قدرة اليمن على إعادة الاعمار وتحقيق الاستقرار، تعمل مسام جاهدة لانتزاع الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحرب الأخرى من ثمان محافظات يمنية محررة ليتمكن المواطن من ممارسة حياته الطبيعية”.

وأضاف ” إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع عام ٢٠١٨، هو ٣٧٨ ألف و٨٨٧ لغم وعبوة ناسفة وقذائف غير منفجرة “.