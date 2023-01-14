أكد المستشار التقني لمشروع مسام فايز الحربي أن الألغام عائق أمام جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن وتعرض حياة الناس للخطر.
وقال الحربي :” لضمان قدرة اليمن على إعادة الاعمار وتحقيق الاستقرار، تعمل مسام جاهدة لانتزاع الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحرب الأخرى من ثمان محافظات يمنية محررة ليتمكن المواطن من ممارسة حياته الطبيعية”.
وأضاف ” إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع عام ٢٠١٨، هو ٣٧٨ ألف و٨٨٧ لغم وعبوة ناسفة وقذائف غير منفجرة “.
فيديو | المستشار التقني لمشروع مسام: الألغام عائق أمام جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن وتعرض حياة الناس للخطر #الإخبارية pic.twitter.com/83dZIDpfQG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 14, 2023
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