أوضح الباحث الأمني العميد أسعد الزعبي أن التقارب السوري التركي لن يحدث وذلك بسبب ارتباطه المباشر بتأرجح العلاقة بين موسكو وواشنطن.

وقال الزعبي :” كلما اقتربت تركيا من موسكو كان هذا التقارب قريب إلى حد ما وكلما ابتعدت كان التقارب بعيد”.

وأضاف ” لذلك من الطبيعي أن يضع كل منهما شروط لا يستطع الآخر أن ينفذها، مثل ما قال بشار الأسد لابد من الانسحاب التركي من شمال سوريا وهو يتناسى الاحتلال الإيراني والميليشيا الطائفية وكذلك الأمريكي “.