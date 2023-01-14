تفوق اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، على البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك من خلال أعداد الإنجازات الفردية في كرة القدم.

وتفوق ميسي في عدد الأهداف على عدد أهداف كريستيانو رونالدو في 88 مباراة أقل ولم يتم الحديث عنها بشكل كافٍ؛ حيث أحرز رونالدو 696 هدفا في 919 مباراة، بينما سجل ميسي نفس عدد الأهداف في 831 مباراة.

وشهدت المواجهات بين ميسي ورونالدو تفوقا للنجم الأرجنتيني الذي فاز 16 مرة مقابل 11 انتصار لرونالدو، بينما حضر التعادل 9 مرات.

ويتفوق ميسي في سباق الأهداف مع رونالدو في المواجهات المباشرة بينهما، حيث سجل ليونيل 22 هدفا مقابل 21 للبرتغالي، بينما أكبر مسيرة انتصار للاعب ضد الآخر كانت في الدوري الإسباني، بفوز ميسي 10 مباريات مقابل 4 فقط لرونالدو، بينما حضر التعادل 4 مرات.